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25.09.2018

Иркутск за полгода отметился самой дорогой по Сибири картошкой, но самыми дешевыми творогом и яйцами

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По сравнению с другими городами Сибири в Иркутске по состоянию на июнь 2018 года к декабрю 2017 года наблюдались самые низкие цены на жирный творог и куриные яйца, при этом картофель оказался самым дорогим в Сибири.

Как сообщается в отчете о социально-экономическом развитии столицы Приангарья по итогам первых шести месяцев 2018 года, сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги (июнь 2018 года к декабрю 2017 года) по Иркутской области, в том числе по Иркутску, составил 101,6%, или на 0,3 п.п. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Индекс потребительских цен на продовольственные товары, включая алкогольные напитки, составил 100,7%, на непродовольственные товары – 102,0%, на платные услуги – 102,7%.

Непосредственно по Иркутску за первое полугодие 2018 года значительно увеличились цены на пшено – 20,9%, сахар-песок – 40,0%, сливочное масло – 6,1%, шлифованный рис – 5,3%, говядину (кроме бескостного мяса) – 5,1%.  Снизились цены на куриное яйцо – 29,8%, горох и фасоль – 15,4%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – 9,1%, нежирный творог – 9,0%, мясо кур (кроме куриных окорочков) – 5,2%.

Произошли изменения и на рынке плодоовощной продукции. По сравнению с декабрем 2017 года отмечен рост цен на белокочанную свежую капусту – в 2,7 раза, картофель – на 54,9%, репчатый лук – на 15,7%, морковь – на 17,4%.

По данным Иркутскстата, стоимость минимального набора из 33 продуктов питания по Иркутску в июне 2018 года составила 4145,0 рублей, по Иркутской области – 4183,7 рублей, по Российской Федерации – 4060,3 рублей. Изменение по отношению к декабрю 2017 года составило соответственно 105,9%, 106,5% и 108,5%.

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