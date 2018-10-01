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02.10.2018

Иркутская аферистка в соцсетях «разводила» жертв на «совместные покупки»

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская аферистка обманывала в соцсетях желающих поучаствовать в «совместных покупках».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в противоправных действиях изобличена 24-летняя иркутянка. Следственные органы инкриминируют совершение ей серии мошенничеств в отношении женщин.

По сведениям оперативников, с мая по август этого года фигурантка создавала тематические группы на сайте «Одноклассники», на страницах которых предлагала пользователям принять участие в так называемых совместных покупках. Убеждая своих будущих жертв в возможности выгодно приобрести предметы одежды (юбки, платья, пальто), а также детские коляски, вещи и игрушки, аферистка получала полную стоимость выбранного товара, как правило – суммы от трех до 10 тысяч рублей, после чего прекращала переписку и удаляла созданное сообщество.

Сейчас полиция располагает сведениями о наличии трех пострадавших, жительниц Иркутска, Самары и Москвы. Вместе с тем, сыщики уверены, что количество обманутых значительно больше и просят людей, оказавшихся участниками такой преступной схемы, обратиться по телефону в полицию: 8 (3952)21-21-73.

По этому факту следственными органами ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – мошенничество.

Во время обысков в жилище подозреваемой обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, которые предположительно использовались для завладения денежными средствами других лиц.

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