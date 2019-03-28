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29.03.2019

Иркутская страховая компания «Ангара» отказывается ото всех лицензий

Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская страховая компания «Ангара» намерена отказаться ото всех имеющихся лицензий, включая лицензию на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Ранее в январе 2019 года компания уже остановила продажу полисов ОСАГО.

Об этом сообщается на сайте компании.

СК «Ангара» является правопреемником СК «ОПОРА», которая в 2017 году приобрела портфель ОСАГО у страховой компании «Уралсиб». В конце 2018 года СК «ОПОРА» добровольно сдала лицензии, а страховой портфель компании был передан в «Ангару».

– К сожалению, мы вынуждены констатировать, что компании не удалось разобраться с тем объемом пеней, штрафов, прочих «накруток» от автоюристов и разного рода мошенников, которые мы получили в наследство вместе с портфелем «Уралсиб», - заявил вице-президент компании Роман Цуркан. – Печально, что страховому рынку до сих пор не удалось преодолеть несовершенство законодательства, которое позволяет автоюристам фактически убивать хорошие компании с историей. В связи с этим нами было принято решение отказаться от лицензий на страхование. Дальнейшие выплаты будут производиться через компенсационный фонд РСА, что позволит компенсировать ущерб абсолютно всем пострадавшим автовладельцам и избавит от выплат штрафов, других дополнительных необоснованных сумм недобросовестным автоюристам». «Ангара» подтверждает, что является финансово-устойчивой организацией, и ее активов хватит, чтобы компенсировать расходы по возмещению ущерба, которые понесет РСА. В случае возникновения дефицита средств на осуществление выплат собственники компании со своей стороны гарантируют компенсацию всех понесенных расходов РСА из других источников.

Львиную долю всех выплат СК «Ангара» произвела в 2018 году. Размер оставшихся выплат вряд ли превысит 1 млрд рублей. Эта сумма не превышает объемов существующих резервов, и активов компании хватит на осуществление выплат, отмечают страховщики. Собственники компании хотят сохранить репутацию добросовестных и ответственных участников рынка, поэтому выгодоприобретатели, ожидающие страховые выплаты, могут на них рассчитывать.

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