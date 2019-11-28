Иркутские профсоюзы: с 2013 года номинальная зарплата бюджетников выросла на 55,5%, а реальная – всего на 9,2%

Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным Иркутскстата, номинальная заработная плата в бюджетной сфере Иркутской области в 2018 году по сравнению с 2013 годом – годом начала реализации «майских» указов президента РФ, выросла на 55,5%, однако реальная – всего на 9,2%. При этом накопленная инфляция за этот период составила 42,4%.

Как сообщает пресс-служба Иркутского облобъединения организаций профсоюзов, в итоге бюджетники не удовлетворены итогами исполнения «майских» указов президента по повышению зарплат. Несмотря на работу по увеличению доли окладов и ставок заработной платы в оплате труда работников, проводимую в 2018 и 2019 годах в ведомствах области, фонды оплаты труда увеличивались далеко не всегда.

– По-прежнему низкой остается зарплата тех категорий работников, которых не коснулось действие указов. Их заработная плата не индексировалась с 2014 по 2017 годы и в 2019 году, поэтому сегодня их уровень оплаты труда существенно ниже уровня оплаты труда основных категорий работников, – говорят в Облпрофсоюзе. – Кроме того, в настоящее время прослеживается явная диспропорция в оплате труда медицинских, педагогических работников и работников учреждений культуры одной квалификационной категории.

Также, отмечают представители профсоюзов, показатель средней заработной платы работников социальной сферы не отражает реальную ситуацию с уровнем зарплаты конкретных работников. Дело в том, что чаще всего эта средняя зарплата достигается только за счет интенсификации труда, то есть выполнения значительного объема дополнительной работы.

Профсоюзы намерены и дальше поднимать вопросы повышения заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе и в ходе принятия областного бюджета на 2020 и последующие годы.

Между тем, напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко заверяет, что повышение зарплаты бюджетникам в регионе идет в плановом режиме. Кроме того, глава региона поручил правительству Приангарья разобраться в причинах, почему заработная плата отдельного работника бюджетной организации муниципального и областного уровня не всегда равна целевой. Ситуацию будет разбирать специально созданная рабочая группа.