«Иркутский завод сборного железобетона» должен работникам 18 миллионов рублей

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Признанное банкротом ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» задолжало 273 работникам 18 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, на протяжении всего периода конкурсного производства надзорным ведомством принимались меры прокурорского реагирования в отношении арбитражных управляющих.

Так, в адрес руководителей саморегулируемых организаций, членами которых являлись ранее действовавшие конкурсные управляющие, внесено восемь представлений об устранении нарушений требований законодательства о банкротстве, которые рассмотрены и удовлетворены, арбитражные управляющие привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также по результатам направленных прокуратурой города в следственные органы материалов, в отношении ранее действовавшего конкурсного управляющего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в крупном размере.

В результате принятых мер прокурорского реагирования удалось добиться снижения задолженности по заработной плате до 3,5 млн рублей.

Дальнейшая выплата задолженности по заработной плате осложняется отсутствием у конкурсного управляющего ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» банковских реквизитов бывших работников завода.

Прокуратура Иркутска сообщает, что работникам ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» необходимо направить конкурсному управляющему Боровкову С.С. банковские реквизиты для перечисления денежных средств по адресу: 603116, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 13, пом. 2, адрес электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

По всем возникающим вопросам работники ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» могут также обратиться в прокуратуру города Иркутска (Иркутск, ул. Урицкого, д. 17).