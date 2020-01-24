Иркутскстат: в декабре-2019 в Приангарье заметнее всего подорожали огурцы и билеты на поезд и самолет

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в декабре по сравнению с ноябрем составил 100,5%, в том числе на продукты питания – 100,8%, непродовольственные товары – 100,2%, алкогольные напитки – 100,7%, сообщает пресс-служба Иркутскстата.

По данным аналитиков, из продовольственных товаров в декабре значительно подорожали свежие огурцы (на 49%), белокочанная капуста (16), яйца (6), помидоры (5), морковь, яблоки и виноград (на 3%). На 1-2% дороже стали сосиски, сардельки, кулинарные изделии из птицы, консервы мясные, йогурты, сырки творожные, молоко сгущенное, сыр, соки фруктовые. В тех же пределах выросли цены на водку, натуральный растворимый кофе, черный пакетированный чай, кексы, рулеты. Также на 1-2% подорожал картофель, лук, чеснок, свекла, замороженные овощи.

В то же время снизились цены на пшено (на 5%), сахар (4%), на 2% дешевле стали кальмары, мороженые креветки, бананы, апельсины, лимоны.

В группе непродовольственных товаров наблюдалось повышение цен на женские джемпера, электропылесосы (на 3%), женские модельные туфли, табачные изделия, эмалированные чайники, красный кирпич, металлочерепицу, дизтопливо (на 2%). На 1% дороже стали трикотажные мужские шапки, шампуни, игрушки для детей ясельного возраста, бумажно-беловые товары, легковые автомобили.

Практически без изменений остались цены на зонты, ковры и ковровые изделия, велосипеды и мотоциклы, спички, пиломатериалы, газовое моторное топливо, уголь и дрова для населения. В группе наблюдаемых медицинских товаров отмечалось как повышение, так и снижение цен (в пределах 4%).

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в декабре составил 100,6%.

В декабре подорожали транспортные услуги: билет на поезд дальнего следования за месяц стал дороже на 15,7%, в самолет – на 7%. Зафиксировано подорожание в сфере внутреннего туризма (на 4%), пакет услуг сотовой связи стал дороже на 1,9%.

В то же время снизилась стоимость проживания в гостинице (на 3,6%), прививок животным (0,9), услуг страхования (на 0,6%).