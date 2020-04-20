Иркутскстат: в этом году жители Приангарья стали покупать больше непродовольственных товаров

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За первый квартал 2020 года жителям Приангарья было продано товаров на 99,2 млрд рублей, оборот общественного питания составил 4,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост соответственно на 5,5% и 2,0%, сообщает Иркутскстат.

По данным аналитиков, в общей стоимости покупок преобладают непродовольственные товары. Продукты и напитки, включая табачные изделия, составляют 47,8% оборота розничной торговли, их продажа выросла на 3,7%, тогда как реализация товаров непродовольственной группы увеличилась на 7,2%.

На фоне общего роста постепенно снижается роль розничных рынков и ярмарок в обеспечении населения товарами, в сравнении с январем-мартом прошлого года объем продаж снизился на 0,3%. На их долю приходится лишь 3,9% общего оборота, при сохранении весомой доли в продаже отдельных продуктов.