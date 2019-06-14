Иркутскстат: в мае в Приангарье подорожал лук, зато яйца сбавили в цене

Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в мае 2019 года составил 100,16%, в том числе на продукты питания – 99,86%, алкогольные напитки – 100,64%, непродовольственные товары – 100,15%, сообщает Иркутскстат.

По словам специалистов, в группе непродовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на зубную пасту, жидкие чистящие и моющие средства (на 5% к апрелю). На 1-4% дороже стали одеяла и подушки, шелковые и шерстяные плательные ткани, полотенца, женские халаты, пеленки для новорожденных, спортивные костюмы для взрослых, женские летние туфли, босоножки, стиральные порошки, туалетное мыло.

Такое же повышение цен аналитики зафиксировали на табачные изделия, школьно-письменные принадлежности, миксеры, блендеры, велосипеды для дошкольников, телевизоры, землю для растений, свежесрезанные цветы, ряд строительных материалов (еврошифер, металлочерепицу, краски масляные, эмали), автомобильный бензин марки АИ-98.

– Из наблюдаемых медицинских товаров за месяц повысились цены на левомеколь (на 4%), офтан катахром, амоксициллин, индапамид, комбинированные анальгетики и панкреатин (2), йод, валидол, винпоцетин и кетопрофен (на 1%). В то же время снизились цены на бромгексин (на 2%), аспирин, аллохол, верошпирон и настойку пустырника (на 1%), – поясняют в Иркутскстате.

Из продовольственных товаров в мае значительно подорожала плодоовощная продукция: лук репчатый (на 41%), морковь (14), свекла (13), виноград (8), чеснок (на 5%). На 1-4% дороже стали сырокопченые колбасы, свинина, рыбопродукты, сливочное масло, нежирный творог, сгущенка, соль, мука, ржаной хлеб, макароны и крупы. В тех же пределах увеличились цены на натуральные консервированные овощи и фруктово-ягодные консервы для детского питания, шоколадные конфеты, торты, вина, отечественное пиво, газированные напитки. Такое подорожание отмечено и на замороженные овощи, белокочанную капусту, груши.

– В то же время подешевели яйца (на 22%), помидоры (12), свежие огурцы (9), бананы (4) и куры (на 2%), – говорят аналитики.

В сфере платных услуг зафиксировано подорожание на 0,48%. Увеличилась стоимость проезда в поездах дальнего следования (на 11,1%), проживания в гостинице (3,6%), ремонта брюк, выполнения работ по облицовке кафельной плиткой, ксерокопирования документов, услуг беспроводной связи и услуг в сфере туризма (на 1-3%). В то же время на 1-2% подешевели авиабилеты, прививки животным, услуги организатора проведения торжеств.