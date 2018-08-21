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22.08.2018

Иркутскстат: жители региона на еду тратят больше трети своих доходов

Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области на покупку продуктов тратят около 34% своих доходов. Ещё 37% уходит на траты на непродовольственные товары. Об этом сообщается в материалах Иркутскстата.

Примерно 1,5% расходов приходится на питание вне дома, 1,2% – на алкоголь. На различные услуги жители региона направляют 26,3%.

Стоит отметить, что за последние 10 лет структура расходов у жителей Иркутской области не сильно изменилась. В 2007 году на продукты уходило 26,4% заработка, на непродовольственные товары – 46,4%, а на услуги – 23,8%. На кафе и рестораны жители тратили 1,8%, на алкоголь 1,6%.

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