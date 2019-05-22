Иркутянин из-за долга в 4,7 миллионов рублей стал фигурантом уголовного дела

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - УФССП по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении иркутянина, уклонявшегося от погашения задолженности в 4,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина занял эту сумму у знакомого, но в оговоренные сроки деньги не вернул. В итоге кредитор обратился в суд. Арбитражный суд Иркутской области обязал должника выплатить деньги, но тот не торопился с этим.

Мужчину неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения задолженности. Тем не менее, требования судебных приставов иркутянин игнорировал. В итоге в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 177 УК РФ – злостное уклонение от погашения задолженности. Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.