Иркутянин лишился квартиры и машины из-за долгов по кредитам

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Приставы арестовали у жителя Иркутска квартиру и машину, находившиеся в залоге по ипотечному и автокредиту. Мужчина не смог во время погасить долги по займам, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Ранее иркутянин оформил ипотеку на 1,2 млн рублей и взял кредит более 500 тысяч рублей на покупку автомобиля. Поскольку он не погасил долги, кредитные организации обратились в суды с исковыми заявлениями об обращении взыскания на имущество должника. Иски были удовлетворены.

Исполняя решения судов, судебные приставы составили акт описи и ареста квартиры, затем во дворе дома наложен арест на автомобиль марки «Лифан» и передан взыскателю на ответственное хранение.

Впоследствии имущество будет продано, а вырученные от его продажи денежные средства направлены на погашение задолженности.