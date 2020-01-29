Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин не смог улететь в командировку на Филиппины из-за долга по кредиту в 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

В Правобережный отдел судебных приставов Иркутска поступил исполнительный лист о взыскании с мужчины кредитной задолженности на сумму 700 тысяч рублей. Должника ознакомили с постановлением о возбуждении исполнительного производства, а также о мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения судебного решения.

Однако добровольно долг погашен не был, из-за чего иркутянину ограничили выезд за пределы России.

– Несмотря на то, что трудовая деятельность должника напрямую связана с зарубежными командировками, эту меру иркутянин проигнорировал. Более того, собрался в очередную рабочую поездку на Филиппины, но при прохождении паспортного контроля был остановлен на пограничном пункте в аэропорту Иркутска, – отметили в ведомстве.

Мужчина в срочном порядке оплатил долг и сообщил об этом судебному приставу, однако снятия ограничения на выезд должнику пришлось ждать целые сутки.