Иркутянин отсудил у «АвтоВАЗа» свыше 400 тысяч рублей за неисправную «Ладу Гранту»

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель областного центра еще в 2015 году купил «Ладу Гранту» за 431,8 тысячи рублей, но машина оказалась неисправной. Свердловский районный суд Иркутска в итоге расторг договор купли-продажи и взыскал с компании-продавца почти полную стоимость автомобиля в пользу покупателя.

Как сообщает пресс-служба суда, отечественную легковушку горожанин купил у компании «Иркутск-АВТОВАЗ». В «Ладе Гранте» постоянно что-нибудь ломалось, в том числе рулевое управление, и владельцу приходилось регулярно обращаться в автосервис. Обратившись к продавцу с заявлением о расторжении договора купли-продажи автомобиля и возврате денежных средств, иркутянин получил отказ. При этом гарантийный срок у машины еще не истек. Тогда иркутянин пошел в суд.

При рассмотрении дела представитель компании-ответчика упирал на то, что автомобиль использовался в качестве учебного, а не личного, на грунтовом полигоне. Продавец заявлял, что такая эксплуатация, во-первых, неправильная, а во-вторых, при покупке иркутянин не поставил компанию в известность об этих своих намерениях.

– Назначенная судебная автотехническая экспертиза установила, что имеющиеся в автомобиле неисправности проявляются ввиду самопроизвольного срабатывания тепловой защиты автомобиля и носят производственный характер, – пояснили в суде.

В итоге в пользу покупателя с компании была взыскана стоимость автомобиля в размере 411 тысяч 800 рублей, а также стоимость проведения независимой экспертизы и расходы на оплату юридических услуг.