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Деньги
20.05.2019

Иркутянин погасил кредит почти на 250 тысяч рублей после ареста машины

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутска взял в одном из банков кредит, но не торопился его возвращать, накопив 247 тысяч рублей долга, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Мер к погашению кредита мужчина не принял даже после судебного решения об оплате задолженности. После этого к нему домой выехали приставы. По месту проживания должника они обнаружили принадлежащую ему иномарку – Тойоту Хариер 1998 года выпуска. Только арест автомобиля заставил иркутянина погасить задолженность.

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