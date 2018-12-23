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24.12.2018

Иркутянин получил условный срок за кражу денег через «Мобильный банк»

Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин получил два с половиной года условно за хищение чужих денег через «Мобильный банк».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Свердловским районным судом Иркутска вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба его владельцу.

Судом установлено, что иркутянин 12 июля 2018 года тайно, путем перевода с использованием услуги «Мобильный банк», похитил с банковского счета чужие деньги на общую сумму 7 тысяч рублей.

Его признали виновным и назначили наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.

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