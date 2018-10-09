|Деньги
|09.10.2018
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Иркутянин потерял 15 тысяч рублей при продаже аккаунта в «World of tanks»
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Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 32-летний житель Ново-Ленино потерял 15 тысяч рублей при продаже аккаунта в онлайн-игре «World of tanks».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сам инцидент произошел 3 октября, в полицию мужчина обратился спустя два дня. По его словам, он разместил в интернете объявление о продаже аккаунта, вскоре по видеосвязи с ним связался потенциальный покупатель.
Мужчина отметил, что проживает в Германии и готов внести оплату при гарантии добропорядочности продавца. Для этого он убедил свою будущую жертву приобрести несколько ваучеров на общую сумму 15 тысяч рублей и сообщить коды к их идентификации. После передачи этих сведений денежные средства были списаны, а покупатель прекратил общение.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Ведется расследование.
Полиция Иркутской области напоминает жителям региона о возможных негативных последствиях передачи другим лицам любых сведений, использование которых позволит дистанционно распоряжаться их денежными средствами.
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