Иркутянин заплатил 219 тысяч рублей долгов по налогам, чтобы свободно распоряжаться своей автозаправкой

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин оплатил налоговую задолженность после наложения ареста на принадлежащую ему автозаправку в Зиминском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

- Исполнительное производство о взыскании с мужчины налога на недвижимость в размере 219 тысяч рублей поступило на исполнение в Правобережный отдел судебных приставов Иркутска. В качестве одной из мер принудительного характера, которая могла бы сподвигнуть неплательщика принять меры к погашению долга, использован запрет на регистрационные действия с автозаправкой в Зиминском районе, принадлежащей должнику, - отметили в ведомстве.

После наложения запрета иркутянин выплатил всю сумму долга. Постановление об ограничении в отношении недвижимого имущества должника отменено.