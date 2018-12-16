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17.12.2018

Иркутянка на пять лет отправится в колонию за мошенничество

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка на пять лет отправится в колонию за мошенничество на авторынке.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска, женщина сообщила потерпевшему, что является представителем компании, которая занимается приобретением и поставкой автомобилей с аукционов Японии.

Заключив фиктивный договор на поставку автомобиля, мужчина в декабре 2017 года, поверив подсудимой, перевел ей деньги в качестве комиссии за поставку двух автомобилей, выбранных им из представленных аукционных листов. В дальнейшем осуждённая так же обманным путём получила от потерпевшего средства за страховку автомобилей и услуги по их дополнительной перевозке.

В общей сложности иркутянин перечислил мошеннице 168 тысяч 322 рубля. Так и не получив заветные автомобили, он обратился в полицию. Приговор суда вступил в законную силу.

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