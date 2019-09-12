Иркутянка отсудила сто тысяч рублей за смерть её отца от «Боярышника»

Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Иркутска взыскала с продавца и хозяйки торгового павильона, где продавали лосьон «Боярышник» с метиловым спиртом, сто тысяч рублей за смерть её отца. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

Женщина обратилась в суд взыскать с обоих 300 тысяч рублей в солидарном порядке. Однако суд постановил, что продавец должен выплатить 40 тысяч рублей, а владелица торговой точки – 60 тысяч рублей.

К слову, в феврале 2018 года за торговлю смертельным напитком суд приговорил их к реальным срокам лишения свободы. Бизнес-леди получила четыре года, а продавец – три года в колонии общего режима.

Напомним, в 2016 году в Иркутске произошло массовое отравление «Боярышником». Всего тогда от употребления этого вещества скончались более 70 человек.

На сайте ИА Телеинформ: хроника событий в связи с массовым отравлением «Боярышником» в Иркутске.