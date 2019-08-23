Иркутск, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка перевела мошенникам почти 50 тысяч рублей за несуществующие авиабилеты в Лондон.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя иркутянка. Она сообщила, что хотела купить билеты в Лондон для своей дочери, а вместо этого перевела мошенникам почти 50 тысяч рублей.

Выяснилось, что потерпевшая узнала от своей знакомой о группе в одной из социальных сетей «Купи-продай мили Аэрофлота», в которой можно выгодно приобрести авиабилеты. В ходе переписке женщина доверилась админу группы и перевела деньги за приобретение билетов по маршруту Иркутск – Москва – Лондон. Однако обещанные билеты в электронном виде так и не пришли. На следующий день пришло сообщение, что билеты готовы, но необходимо перевести еще 4 000 рублей. Пострадавшая отказалась и потребовала вернуть деньги, но обещанного возврата так и не произошло.

Сотрудники полиции убедительно призывают граждан быть предельно внимательными и аккуратными при переводе денег неизвестным людям либо организациям за оказание каких-либо услуг. Добропорядочность фирмы можно выяснить в сети Интернет по оставленным отзывам.