Иркутянка задолжала своей дочери по алиментам полмиллиона рублей

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка едва не лишилась земельного участка из-за долга по алиментам. Своей дочери, которая находится в детдоме, 30-летняя женщина задолжала 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Известно, что иркутянка не выплачивала деньги на содержание своего ребёнка в течение пяти лет. Приставы проверили доход и имущественное положение женщины и выяснили, что в собственности у неё находится земельный участок в предместье Рабочее, который она намеревалась продать.

В итоге УФССП по Иркутской области арестовало земельный участок. Женщину предупредили, что если она не погасит долг, то его продадут, а выручку направят в счёт алиментов.

После этого иркутянка оплатила задолженность полностью, после чего вынесенный в отношении участка запрет был снят.