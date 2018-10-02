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03.10.2018

Иркутянку оштрафовали на 180 тысяч рублей за попытку дать взятку полицейскому

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка, незаконно торговавшая одеждой и обувью, попыталась дать взятку в размере 15 тысяч рублей полицейскому. Свердловский районный суд оштрафовал её на сумму в 12 раз больше, сообщает пресс-служба суда.

Женщину задержали летом 2018 года на одном из уличных рынков. Оказалось, что она развернула торговлю без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Иркутянку доставили в отдел полиции для составления административного протокола. В то время как оперуполномоченный заполнял документы, женщина положила ему на рабочий стол деньги, надеясь избежать административного наказания.

Полицейский деньги не взял, а вызвал своих коллег для проведения следственных действий в отношении женщины. В итоге суд оштрафовал её на 180 тысяч рублей. Иркутянка должна будет выплатить эту сумму за два года. Ежемесячно ей предстоит погашать штраф по 7,5 тысяч рублей.

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