Из банковской системы Иркутской области за полгода изъяли в два раза меньше фальшивок

Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - За шесть месяцев 2018 года в банковской системе Иркутской области выявлено и изъято из платежного оборота 29 поддельных банкнот на сумму 117 тысяч рублей. Это в два раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба иркутского отделения Центробанка РФ.

В 2017 году в банковской системе нашли 62 банкноты на сумму 253 тысяч рублей. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей. За первое полугодие 2018 года выявлено 22 фальшивки.

– Количество и качество защитных признаков банкнот увеличивается. Вместе с тем, нужно внимательно проверять не менее четырёх-шести защитных признаков подлинности купюр каждый раз, когда деньги попадают в руки. Особенно пристально проверять купюры крупных номиналов, – отмечает и. о. управляющего Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Константин Ермолаев.

Запомнить признаки подлинности всех денег нелегко, поэтому Банк России выпустил мобильное приложение «Банкноты Банка России», содержащее информацию о публичных защитных признаках денежных знаков. Приложение не проверяет подлинность банкнот, но оно поможет узнать, как это сделать самостоятельно без специального оборудования: на просвет, на ощупь, при изменении угла наблюдения или с помощью лупы.

Приложение покажет, где именно на банкнотах расположены эти защитные признаки, и как они должны выглядеть. Приложение «Банкноты Банка России» распознает не только номинал купюры, но и ее модификацию. Человек, который скачал приложение Банка России, может узнать, как проверить именно те признаки подлинности, которые есть на его банкноте.

СПРАВКА:

Подробнее с признаками подлинности банкнот можно ознакомиться на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru в разделах «Банкноты и монеты».