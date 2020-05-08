К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд

Москва, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает новый вклад «Помню. Горжусь» и удваивает благотворительные отчисления в фонд «Память поколений».

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, с 8 по 31 мая 2020 года клиенты банка смогут открыть специальный вклад «Помню. Горжусь» по ставке 4,7% годовых. Один рубль с каждой тысячи рублей, размещенных во вклад, после выплаты процентов будет направлен в благотворительный фонд, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. Банк прогнозирует, что со своей стороны, таким образом, перечислит в фонд не менее 100 миллионов рублей. Эта акция направлена на формирование новой благотворительной традиции по оказанию адресной помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия.

Минимальный размер вклада составляет 50 тысяч рублей, максимальный неограничен. Срок размещения средств – шесть месяцев, пополнение и досрочное снятие (за исключением процентов) не предусмотрены. Вклад можно открыть в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн».

– Специальные вклады ко Дню Победы – добрая традиция Сбербанка. В этом году нас ждет особая, юбилейная дата. И задача нашего вклада «Помню. Горжусь» – не только дать нашим клиентам возможность безопасно разместить свои средства по повышенной ставке, но и помочь ветеранам. Эту задачу отлично решает наш надежный партнер – фонд «Память поколений», который адресно помогает участникам боевых действий сохранять жизнь и здоровье, – комментирует заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.