|Деньги
|16.08.2018
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Как дешевле всего перевести 1000 долларов США из России в Беларусь
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Интернет, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В жизни бывают ситуации, когда нужно перевести деньги в другую страну. Существуют разные способы осуществления перевода – с банковской карты на карту, на текущий счёт, через систему международных переводов SWIFT, с помощью почтовых переводов, а также через популярные системы денежных переводов. В этом обзоре мы проанализируем, как дешевле перевести деньги через международные системы и рассмотрим основные тарифы.
Bankchart.by исследовал стоимость перевода 1000 долларов США из России в Беларусь. Аналитики рейтинга банковских услуг исследовали тарифы ведущих систем денежных переводов.
По состоянию на 16 августа 2018 года сделать перевод денег согласно анализируемому направлению можно с помощью 9 систем денежных переводов.
Самый дешевый способ перевода 1000 долларов США в Беларусь предлагает система денежных переводов Юнистрим. Расходы при переводе составят - 9,00 долларов США.
Ниже в таблице Bankchart.by отобрал лучшие тарифы систем денежных переводов для упомянутых условий.
Рейтинг тарифов по переводу 1000 долларов США изи России в Беларусь по состоянию на 16.08.2018 г.
Таким образом, советуем сравнивать тарифы систем переводов, это поможет существенно сэкономить.
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