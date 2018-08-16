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16.08.2018

Как дешевле всего перевести 1000 долларов США из России в Беларусь

Интернет, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В жизни бывают ситуации, когда нужно перевести деньги в другую страну. Существуют разные способы осуществления перевода – с банковской карты на карту, на текущий счёт, через систему международных переводов SWIFT, с помощью почтовых переводов, а также через популярные системы денежных переводов. В этом обзоре мы проанализируем, как дешевле перевести деньги через международные системы и рассмотрим основные тарифы.

Bankchart.by исследовал стоимость перевода 1000 долларов США из России в Беларусь. Аналитики рейтинга банковских услуг исследовали тарифы ведущих систем денежных переводов.

По состоянию на 16 августа 2018 года сделать перевод денег согласно анализируемому направлению можно с помощью 9 систем денежных переводов.

Самый дешевый способ перевода 1000 долларов США в Беларусь предлагает система денежных переводов Юнистрим. Расходы при переводе составят - 9,00 долларов США.

Ниже в таблице Bankchart.by отобрал лучшие тарифы систем денежных переводов для упомянутых условий.

Рейтинг тарифов по переводу 1000 долларов США изи России в Беларусь по состоянию на 16.08.2018 г.

  • Система Юнистрим предлагает переводы для стран: Беларусь, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Грузия, Кыргызстан, Туркменистан. Комиссия составит 0,9% от суммы перевода, минимум 2,00 доллара США. Для наших условий расходы составят 9 долларов США.
  • Система Лидер предлагает переводы для стран: Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан, Абхазия, Грузия, Молдова, Казахстан. Комиссия составит 1% от суммы перевода. Для наших условий расходы составят 10 долларов США.
  • Перевести 1000 долларов США в Беларусь через систему Колибри можно за комиссию в размере 10 долларов. Тарифы платёжной системы: 1% от суммы, минимум 5 долл. США, максимум 100 долл. США.
  • Система Золотая Корона предлагает переводы для стран: Беларусь, Грузия, Казахстан (независимо от суммы - 1%, но не более 15 долл. США); 0% - при условии конвертации валюты по курсу Системы на момент отправки перевода. Для наших условий расходы составят 10 долларов США.
  • Перевод через систему Контакт составит также 10 долларов США. Тарифы системы: независимо от суммы - 1%, максимум 35 долларов США
  • Последнее место в рейтинге занимает система переводов Близко. Комиссия составит 2% или 20 долларов США для наших условий.

Таким образом, советуем сравнивать тарифы систем переводов, это поможет существенно сэкономить.

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