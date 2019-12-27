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Деньги
28.12.2019

Китаец оплатил почти миллионный долг, чтобы улететь на родину

Иркутск, 28.12.19 (ИА "Телеинформ"), - Гражданин Китая погасил задолженность около 900 тысяч рублей, чтобы беспрепятственно выехать в Поднебесную.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, к приставам поступил исполнительный лист о взыскании с гражданина, занимающегося предпринимательством на одном из рынков областного центра, на сумму 868 тысяч рублей.

Должник был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю, где ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства, а также уведомлен о мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения судебного решения.

Поскольку по истечении срока для добровольной оплаты долг погашен не был, в отношении неплательщика вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Принятая мера сподвигла мужчину оплатить задолженность в полном объеме, поскольку ограничение права выезда в значительной степени затрудняло его предпринимательскую деятельность.

После поступления средств на депозитный счет отдела судебных приставов и перечисления их взыскателю вынесено постановление об отмене ограничения в праве выезда за границу.

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