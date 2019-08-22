Компенсацию из бюджета Иркутской области за пострадавшие огороды получили 512 человек

Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко в регионе продолжаются выплаты компенсаций из областного бюджета жителям, у которых в результате паводка пострадали огороды и дачные участки. Перечислены средства в общем объеме 24,8 миллиона рублей 512 получателям. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

– Сотрудники министерства сельского хозяйства области продолжают работу в пострадавших от паводка районах, где оказывают содействие местным администрациям и жителям в подготовке необходимых для выплаты компенсации документов. Как только бумаги поступают в региональное ведомство, они тут же обрабатываются специально созданной для этого рабочей группой. Заявитель включается в реестр, который впоследствии передается в областное казначейство для перечисления средств, – пояснил министр.

По информации Ильи Сумарокова, утром 23 августа в казначейство направлен очередной реестр, в который включены 146 жителей Нижнеудинского района, общая сумма выплат – 6,8 миллиона рублей. Всего в министерство уже поступило 765 пакетов документов пострадавших членов садоводческих некоммерческих товариществ и жителей, ведущих сельскохозяйственную деятельность для личных нужд на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, из города Тулуна и Нижнеудинского района.

Из Заларинского района принято 30 пакетов документов от владельцев личных подсобных хозяйств.

Кроме того, специалисты минсельхоза Иркутской области ведут консультации, на которых объясняют механизм получения компенсаций, рассказывают, какие документы необходимы и прочее. Подготовлено более 150 ответов на запросы жителей.