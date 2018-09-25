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26.09.2018

Крупное предприятие в Иркутске подозревают в уклонении от уплаты почти 200 миллионов рублей налогов

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Речь идет об АО «Фармасинтез», которое в 2013-2014 годах не перечислило в казну РФ около 190 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следствием установлено, что в указанные годы лица, действующие от имени «Фармасинтеза», завысили затраты по приобретению импортного лекарственного сырья у иностранных контрагентов. Это было сделано с привлечением фирм-посредников, зарегистрированных в оффшорных зонах, которые фактически поставку товаров в адрес производителя лекарственных средств не осуществляли. Отражение этих фиктивных сведений о размерах затрат, связанных с фактическим приобретением лекарственного сырья, в бухгалтерском учёте предприятия и в налоговых декларациях по налогу на прибыль организации за 2013 и 2014 годы привело к занижению суммы налога на прибыль организации в размере 187 млн 850 тысяч 5 рублей.

– Кроме того, АО «Фармасинтез» неправомерно заявило налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по контрагенту ООО «Регион СтройСервис», который фактически финансово-хозяйственную деятельность с «Фармасинтезом» не осуществлял, товаров ему не поставлял, услуг не оказывал, работ не выполнял. Использование фиктивного документооборота с указанной организацией позволило АО «Фармасинтез» заявить необоснованные налоговые вычеты по НДС и уклониться от уплаты НДС на сумму 1 млн 191 тысячу 315 рублей, – говорят в региональном СКР.

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