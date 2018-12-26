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27.12.2018

Курс евро подрос до 79 рублей

Москва, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В среду, 26 декабря, по данным на 12:11 мск на торгах курс евро увеличился на 80 копеек и перевалил через отметку 79 рублей. Европейская валюта торгуется за 79,05 рубля на евро, сообщают «Аргументы недели».

Курс доллара рос вырос 26 декабря на 73 копейки. Американская валюта стоит 69,40 рубля на один доллар, – передает RT.

Эксперты ранее сообщили, что курс доллара будет находиться на уровне 70 рублей уже к новогодним праздникам, а курс евро в ближайшее время достигнет 80 рублей.

Неделю назад, 20 декабря, курс евро преодолел отметку в 78 рублей – впервые с 24 сентября. Темпы снижения курса рубля нарастают в связи с дешевеющей нефтью и заявлениями ЦБ.

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