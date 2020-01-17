Квартиру в лотерею выиграл сторож из Приангарья

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутской области Владимир Годованец выиграл квартиру стоимостью 2 млн рублей в лотерею «Столото». Удачным для него оказался 366-й тираж «Жилищной лотереи».

Как сообщается на сайте «Столото», не так давно Владимир Годованец приобрел в ипотеку квартиру, поэтому выигрыш взял деньгами. Этих средств ему хватит, чтобы полностью покрыть обязательства перед банком, а также сделать ремонт в новом жилье.

Владимир Годованец работает сторожем и живет в загородном доме. Свободное время посвящает семье и благоустройству земельного участка. Хобби новоявленного миллионера – участие в лотереях.