|Деньги
|17.01.2020
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Малоимущим будут платить детские пособия до семи лет
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Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин предложил продлить выплату детских пособий до достижения ребенком семи лет.
Об этом глава государства сообщил, выступая с посланием к Федеральному собранию, сообщает «
Как уточнил президент, речь идет о семьях с тяжелым материальным положением, где доходы на одного члена семьи не превышают прожиточного минимума.
Ввести новую меру социальной поддержки могут уже в этом году.
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