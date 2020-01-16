Малоимущим будут платить детские пособия до семи лет

Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин предложил продлить выплату детских пособий до достижения ребенком семи лет.

Об этом глава государства сообщил, выступая с посланием к Федеральному собранию, сообщает « Афанасий бизнес ».

Как уточнил президент, речь идет о семьях с тяжелым материальным положением, где доходы на одного члена семьи не превышают прожиточного минимума.

Ввести новую меру социальной поддержки могут уже в этом году.