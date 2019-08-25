Mastercard сообщила об утечке данных десятков тысяч клиенто

Москва, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Международная платежная система Mastercard сообщила о взломе базы данных и утечке информации клиентов из Бельгии и Германии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на регуляторов двух стран, сообщают argumenti.ru .

По данным бельгийских властей, речь идет о «большом количестве субъектов данных», в основном в Германии. Точное число затронутых лиц не раскрывается. Однако есть информация, что утечка коснулась данных 90 тыс. пользователей.

Немецкий регулятор заявил, что провел расследование и уже удалил опубликованные персональные данные. Какого рода данные попали в Сеть, не уточняется. Файл был размещен на одном из онлайн-форумов Сети и впоследствии – удален.