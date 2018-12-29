MaxiMarkets - «темная лошадка» профессионального трейдинга

Интернет, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - MaxiMarkets - одна из очень неоднозначных компаний внебиржевого рынка Форекс. Отзывы о компании встречаются как положительные, так и отрицательные, но компания на рынке с 2008 года и пока что продолжает успешно оказывать трейдерские услуги. Информации в интернете о брокере не так много. Точнее, она есть, но определенно устаревшая. Сотрудник аналитического отдела MaxiMarkets Дубейко Владислав расставляет все точки над «И» в следующем интервью (после прочтения которого вы сможете оставить отзывы о брокере): - Добрый день, Владислав. Сразу же первый вопрос, который бросается в глаза в отношении сайта брокера MaxiMarkets и о котором часто пишут в отзывах. Я о рекламной его направленности. Лично я не смог быстро найти на нем конкретику по счетам: виды, минимальные по ним депозиты, типы исполнения ордеров, ограничения по сделкам. У многих брокеров это есть. А на сайте MaxiMarkets есть все, кроме этого. Это ведь не совсем удобно. - Это вопрос скорее к тем, кто разрабатывал маркетинговую кампанию брокера, но частично смогу ответить и я. MaxiMarkets позиционирует себя как брокер для профессионального трейдинга. Хотя бы тот факт, что минимальный депозит 500 дол. США на это намекает. Мы заинтересованы в крупных профессиональных трейдерах, а не новичках, которые перегружают сервера, не разбираясь, тут же сливают депозит, а потом во всем винят брокера. Ведь проще написать негативный отзыв, чем признаться, что не разобрался до конца в специфике торговли. У нас индивидуальный подход к каждому клиенту. Сначала вы регистрируетесь, потом оставляете свои координаты (при этом мы понимаем, что имеем дело с реальным серьезным человеком), вам перезванивает персональный менеджер поддержки. Личностный голосовой контакт позволяет быстро наладить дружеские коммуникации. Потому MaxiMarkets не стремится раскрывать данные каждому. На сайте есть Пользовательское соглашение (О Компании/Условия предоставления сервиса), все остальное - после регистрации. - Тогда еще вопрос: где-то в 2014 или 2015 году был проведен ребрендинг, до этого вы назывались MaxiForex. В нем была необходимость? - У нас были коренные изменения внутри организации самой работы компании. Прежде всего мы стали ECN-брокером, который работает с внешними сетями Integral и Currenex, то есть выходит напрямую на крупнейших поставщиков ликвидности. Во-вторых, были усовершенствованы системы передачи данных: обновлены сервера, оборудование, сети. Все это было вызвано большим наплывом клиентов, к которому функционал существовавшего тогда MaxiForex оказался не готов. Увы, перемены оказались немного болезненными, ничто не идеально в этом мире, и на нас посыпалась критика. Кто-то ушел, кто-то запасся терпением и переждал. Проще было провести ребрендинг. Сейчас мы уверенно стоим на ногах и готовы оказывать любые трейдерские услуги высокого качества. - А какие у вас гарантии трейдерам? Что вы можете гарантировать трейдеру, чтобы он почувствовал защищенность своего капитала? - До реформирования в России рынка Форекс MaxiMarkets являлся членом СРО ЦРФИН. Сейчас мы стараемся оформить документы в НАФД и одновременно получить лицензию ЦБ, но процесс это долгий. И да, мы не стали идти по пути оффшоризации. Нам не нужны лицензии оффшорных регуляторов, которые все равно трейдеру ничем не помогут. В отличие от многих других брокеров, мы не скрываем собственников бизнеса. Представители наблюдательного совета и руководители также входят в Ассоциацию региональных банков России. Вся информация есть на сайте MaxiMarkets. Как вы понимаете, эти люди рисковать своей репутацией, которая выстраивалась с 2000-х годов, не намерены. Также мы являемся участниками Финансовой Комиссии с компенсационным фондом 20 000 дол. США. Но лучшее доказательство нашей честности - это долгосрочное доверительное партнерство, и мы готовы это доказать на практике. - Традиционный вопрос: в общих чертах, что вы предлагаете трейдерам и каковы преимущества MaxiMarkets? - Мы предлагаем традиционный набор активов: более 45 валютных пар с небольшим (до 1:400) кредитным плечом, CFD на фондовые индексы, товары (кофе, соя, хлопок, нефть, газ), акции нескольких десятков активно развивающихся компаний, золото и серебро. Терминал - традиционный МТ4 и платформа, разработанная программистами и аналитиками MaxiMarkets. Преимущества - мгновенное исполнение ордеров, абсолютная прозрачность, узкие спреды - мы можем себе их позволить, поскольку оборот у профессионалов высокий. Есть отличные условия партнерской программы, которая выделена на сайте в отдельный раздел. Вариант пассивного заработка. - А есть какие-то уникальные аналитические приложения? Кроме платформы. - Я бы не назвал их уникальными, они вспомогательные и известные многим. Это Autochartlist - технология получения сигналов, экономический календарь, визуально адаптированные графики и котировки. Но все это доступно только зарегистрированным пользователям. - И последний вопрос: у вас есть какие-то рекомендации трейдерам? Или может быть советы? - Нести ответственность за свои действия, всегда оценивать последствия и взвешивать риски. Не винить кого-либо, а спрашивать самого себя: «Почему у меня что-то не получается?». Поверьте, брокер - не враг вам, он заинтересован в клиентах. Но если трейдер надеется на легкие деньги, то лучше ему в Форекс не входить, легко не будет. И конечно же хочу пожелать каждому уверенности в своих силах, терпения, настойчивости. Для оттачивания мастерства всегда есть демо счет, в интернете море информации о том, как научиться зарабатывать. Отметим, что на сайте https://ratingfx.ru вы всегда можете получить более подробную информацию, пройдя регистрацию. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... 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