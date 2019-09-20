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22.09.2019

Менеджер турфирмы в Братске тратила деньги клиентов на брендовые вещи и путешествия

Братск, 22.09.19 (ИА «Телеинформ»), - 30-летняя братчанка, работая менеджером турфирмы, присвоила и растратила более 850 тысяч рублей.

По факту выявленной недостачи руководство одного из туристических агентств Братска обратилось в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Братское». Правоохранители провели проверку и установили подозреваемую в присвоении денег, которая работала менеджером в этой же турфирме.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата вверенного имущества, совершённое с использованием служебного положения»), следственным отделом Следственного управления МУ МВД РФ «Братское» было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования назначены и проведены ряд экспертиз, подтвердивших причастность подследственной к совершению растраты. Также в ходе ревизии бухгалтерских документов установлена сумма хищения, превысившая 850 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Следователи установили, что при обращении клиентов для оформления туристической путевки, злоумышленница сообщала им о необходимости внесения предоплаты для оформления брони у туроператора. Часть полученных денег менеджер не вносила в кассу, а оставляла себе, при этом руководству компании сообщала, что клиенты расплачиваются в рассрочку. Присвоенные деньги женщина тратила на личные нужды: брендовые аксессуары и одежду, а также путешествия.

Расследование показало, что в результате ее действий граждане не пострадали, услуги по турпутевкам были предоставлены в полном объеме.

В процессе следствия братчанка полностью признала свою вину и возместила часть похищенных средств. В итоге суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

 

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