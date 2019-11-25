Микрозаймы: снижение процентной ставки может увеличить спрос

Российская Федерация, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Максимальная ставка по микрозаймам в России неуклонно снижается. В январе 2019 года она упала с 850 % годовых до 547, а с 1 июля 2019 года максимальная ставка не может превышать 365 %. Экспертам еще предстоит оценить последствия этих изменений для рынка микрозаймов, но это обстоятельство потенциально может стимулировать популярность маленьких быстрых кредитов, включая формат "онлайн-займ на карту".

До снижения ставки портфель микрозаймов в России показывал уверенный рост. По данным отечественных рейтинговых агентств, в прошлом году он перевалил за 150 млрд рублей, превысив аналогичные показатели 2017 года на 35 %. Сумма выданных за прошлый год микрокредитов составила 320 млрд рублей.

Главные плюсы микрозаймов – их оперативность и доступность. Процесс получения кредита максимально эргономичен, достаточно заглянуть в офис микрофинансовой организации или зайти на сайт. Микрозайм особенно актуален в нашем стремительном меняющемся мире, где насущные потребности требуют от нас быстрых финансовых решений. Можно уладить денежный вопрос при помощи знакомых, но такая возможность доступна не всегда. Именно в таких случаях на помощь приходят микрофинансовые организации. Они дают деньги в долг без проблем и на щадящих условиях, и в любом случае выбор условий остается за заемщиком.

Онлайн-кредиты легки и доступны. Например, по адресу https://cash-u.com/zaym-5000-na-kartu можно получить деньги прямо на пластиковую карту. Преимущество микрокредитной организации заключается в оперативности и надежности. Тайна личной информации гарантирована: для передачи сведений используется специальный безопасный протокол. Плюс, конечно, разумная процентная ставка. Удобный сервис поможет сделать правильный выбор.

Условия просты: заемщик берет деньги в долг и отдает вовремя с процентами. Срок возврата и полная сумма с учетом процентов устанавливаются сразу. Оформление сделки онлайн займет 30 минут. Требования стандартные: нужно зарегистрироваться, заполнить форму и отправить ее оператору. Опытные заемщики советуют заранее определиться с необходимой суммой и внимательно отнестись к порядку заполнения, чтобы не повторять процедуру оформления снова. Затем вы получаете код СМС на номер вашего телефона, или на электронный почтовый ящик приходит письмо с паролем. Заявка рассматривается в течение нескольких минут. Вернуть деньги можно онлайн.