|Деньги
|27.08.2018
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Минсоц: пациентам, приезжающим на гемодиализ в Иркутск, Братск и Ангарск, компенсируют расходы
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Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 279 человек, нуждающихся в процедурах гемодиализа, будут получать ежемесячно выплаты на проезд к месту прохождения этих процедур, сообщил на пресс-конференции 27 августа глава Минсоца Приангарья Владимир Родионов.
Всего в регионе на гемодиализе находятся 730 человек. Они проходят процедуры в лечебных учреждениях четырех территорий – в Иркутске, Ангарске, Братске и УОБО.
– Тем, кто ежемесячно приезжает в Иркутск и Ангарск, будут выплачивать каждый месяц по семь тысяч рублей, в Братск – по пять тысяч. В Усть-Ордынском бурятском округе процедуры проходят жители районов, туда входящих, для них выплаты не предусмотрены, – отметил Владимир Родионов.
По словам министра, будет компенсироваться как проезд к месту лечения, так и частичная аренда жилья. В областном бюджете на это предусмотрено 22 млн рублей. Соответствующее постановление 27 августа подписал председатель регионального правительства Руслан Болотов.
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