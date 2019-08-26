Минздрав Иркутской области скрывал доходы 16 главврачей больниц региона

Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав Иркутской области два года скрывал доходы 16 главврачей больниц региона.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства выявлены нарушения при предоставлении руководителями учреждений здравоохранения сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера как своих, так и супругов.

Главными врачами не были указаны принадлежащие на праве собственности нежилые здания, земельные участки, квартиры, доходы от продажи автомобилей.

Кроме того, прокурорская проверка показала, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей областных государственных учреждений здравоохранения за 2017 и 2018 годы министерством здравоохранения на его официальном сайте не размещены.

По результатам рассмотрения министром здравоохранения Иркутской области представления, внесенного в его адрес прокурором области, нарушения устранены, 16 главных врачей привлечены к дисциплинарной ответственности, на сайте министерства размещены требуемые сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.