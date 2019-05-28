Мошенники лишили жителя Усольского района миллиона рублей

Усольский район, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Усольского района поверил мошенникам и лишился миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратился 42-летний местный житель с заявлением о том, что стал жертвой обмана и лишился денег.

Мужчина, являясь собственником квартиры в Иркутске, выставил на сайте «Авито» объявление о сдаче своей недвижимости в аренду. Потерпевшему позвонил незнакомец, сказал, что готов снять это жилье и немедленно перечислить предоплату. Владелец квартиры продиктовал по просьбе злоумышленника номер карты.

Однако вместо поступления денег, на телефон арендодателя пришло СМС с кодом подтверждения для того, чтобы произвести регистрацию в Онлайн-банке. Ничто не смутило усольчанина и он продиктовал своему собеседнику числовой код из полученного СМС.

Таким образом, получив доступ к банковскому счету потерпевшего, злоумышленники за 12 операций по карте различными суммами в общей сложности украли 999 тысяч рублей.

Сейчас по этому факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.