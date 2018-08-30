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31.08.2018

Мошенники под видом турфирмы «развели» братчанку на 270 тысяч рублей

Братск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Братска потеряла 270 тысяч рублей, забронировав путевку на отдых по предложению от известной в городе турфирмы. Но как оказалось, письмо прислали мошенники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, чтобы забронировать тур, 35-летняя женщина внесла на указанный «представителем» компании электронный кошелек предоплату. Выполнив условие покупки, она пришла в офис турагентства, где выяснилось, что никакой переписки его представители с ней не вели и бронировать поездку не предлагали. Теперь установить источник аферы предстоит полицейским.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. За такое преступление законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В полиции подчеркивают, что в период массовых отпусков, в том числе и в «бархатный» сезон, мошенники, создавая сайты-клоны известных фирм, привлекают соискателей недорогих туров и предлагают им совершить предоплату для бронирования путевок, билетов или мест в отелях. После получения денег такие сайты исчезают из Сети, а настоящие агентства констатируют свою непричастность к этим операциям.

Чтобы не оказаться в числе обманутых туристов и не испортить предстоящий отпуск, необходимо тщательно проверить адрес и контактные телефоны выбранного туроператора, ознакомиться с отзывами на сайте. Оплачивать путевки необходимо только в офисах компаний, чтобы иметь на руках подтверждающие документы.

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