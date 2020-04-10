Мошенники за сутки выманили у двух ангарчан свыше 166 тысяч рублей

Ангарск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция разбирается в обстоятельствах мошенничеств, жертвами которых стали двое ангарчан. Суммарно их обманули на 166 тысяч 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мошенническая схема была стандартна – звонок якобы от имени сотрудника службы безопасности банка. В одном случае аферист попросил 46-летнего мужчину назвать полный номер карты, после чего сообщил, что злоумышленники якобы подали от его имени заявку на онлайн-кредит на сумму 104 тысячи рублей. В ходе дальнейшего разговора аферист убедил ангарчанина перевести на чужой счет 139 тысяч рублей 15-ю операциями.

– Ранее из средств массовой информации и разговоров со знакомыми ангарчанину было известно, что мошенники используют такой способ обмана, однако он считал, что с ним такого точно не произойдет, – комментируют в полиции.

Еще один 48-летний ангарчанин перечислил мошенникам 27 тысяч 450 рублей якобы для оплаты банковских услуг – оформление, страховка, работа курьера. Это требование ему было озвучено якобы сотрудником банка при оформлении онлайн-заявки на кредит в размере 100 тысяч рублей.

В первом случае по признакам мошенничества возбуждено уголовное дело, по второму инциденту проводится проверка.