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27.04.2018

МТС: как платить налоги, не выходя из дома

Москва, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Апрель подходит к концу, а вместе с ним и сроки, установленные законом для уплаты налогов на доходы за прошлый год. Декларацию нужно подать в налоговую службу не позднее 30 апреля. К счастью, сделать это можно, не выходя из дома. Как и кому это нужно в первую очередь, рассказали эксперты МТС-Медиа.

 

А нужно ли мне вообще думать о налогах, если их за меня перечисляет мой работодатель?

Оказывается, ваш путь в любом случае лежит в налоговую инспекцию, если в прошлом году вы:

  • продали/купили квартиру, дом, дачу или автомобиль
  • сдавали в аренду свою комнату, квартиру или дом, преподавали или проводили личные консультации и получали за это деньги
  • выиграли в лотерею.

Кроме того, у вас может быть облагаемое налогом имущество, например, купленная или приватизированная квартира. Если вы получили в 2017 году прибыль хотя бы одному из вышеперечисленных пунктов, то вам прямая дорога в ФНС, занимать очередь...   Если бы, конечно, не интернет.

Осваиваем сайт налоговой службы

Оплачивать любые налоги и госпошлины, получать налоговые вычеты, подавать декларации можно без очередей - для этого достаточно создать свой личный кабинет на сайте федерального ведомства. Там всё просто, удобно, с пояснениями. Правда, один раз вам всё же придется сходить в инспекцию ФНС России самому, чтобы зарегистрировать личный кабинет. Персональная явка в данном случае оправдана: налоговикам надо убедиться, что они будут предоставлять сведения о ваших доходах, жилье или автомобиле именно вам, а не кому-то другому.

Вы можете приехать в любую инспекцию независимо от места постановки на налоговый учёт: главное, не забудьте взять паспорт. На месте вы сможете получить логин и временный пароль на сайте ФНС. Если вы ранее уже зарегистрировались на сайте Госуслуг, можно получить доступ в личный кабинет налогоплательщика с его помощью.

Сразу после этого вы можете пользоваться личным кабинетом и решать все вопросы со своими налогами там: из дома, с работы, в транспорте. Однако прежде чем начать погружение в ваши задолженности перед государством и его - перед вами, смените полученный в налоговой пароль на свой собственный. Первоначальный пароль через месяц после выдачи. Второе важное замечание: не забудьте свой новый пароль, иначе придётся опять ехать в инспекцию.

Что можно оплатить через личный кабинет?

Оплатить через личный кабинет можно следующие налоги:

  • транспортный
  • налог на землю
  • налог на недвижимое имущество
  • любую другую задолженность по налогам

Платить можно банковской картой онлайн или в отделении банка по распечатанному извещению.

Онлайн также можно получить:

  • справку 2-НДФЛ
  • справку 3-НДФЛ
  • налоговый вычет

Подробнее о налоговом вычете

Один раз в жизни вы можете получить налоговый вычет при приобретении или строительстве недвижимости, что поможет вам вернуть до 13% потраченных на жильё денег. Кроме того, некоторые виды платных медицинских услуг и платное образование тоже подразумевают получение налогового вычета, при этом, не единожды. В любом случае, главное, сохранять все чеки, которые понадобятся для подтверждения расходов.

И еще немного о личном кабинете и живом общении

Личный кабинет на сайте налоговой службы хранит всю информацию о ваших налогах и связанных с ними платежах. Здесь есть информация, сколько вы должны или переплатили. Вы также сможете получать налоговые уведомления на электронную почту.

В письме будет указана сумма к оплате, объект налогообложения, крайний срок оплаты.

Если же вы соскучитесь по живому общению с налоговыми органами или у вас возникнет вопрос по работе личного кабинета, написать письмо можно в ФНС – через личный кабинет. Если написать письмо вовремя, а не за сутки до крайней даты оплаты, то велика вероятность решить всё дистанционно, без посещения налоговой инспекции.

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