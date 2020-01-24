Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мужчину, не оплатившего штраф за пьяную езду, остановили при попытке улететь в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-службе УФССП по Иркутской области.

– Мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения, но от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. На него составили административный протокол. В качестве меры наказания на него наложен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года, – отметили в пресс-службе ведомства.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об ограничении права выезда за пределы РФ. Зная об этом, мужчина попытался выехать в Узбекистан к родственникам, но был остановлен на пограничном пункте при прохождении паспортного контроля.

В этот же день сумма долга была оплачена должником в полном объеме. После поступления денег на депозитный счет Правобережного отдела судебных приставов Иркутска ограничение на выезд за рубеж отменено.