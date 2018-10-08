МВД: число мошенничеств под видом одобрения кредитов в Приангарье выросло втрое

Иркутская область, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Полиция Иркутской области сообщает о трехкратном росте числа мошенничеств под видом одобрения кредитов – с начала этого года своих сбережений таким образом лишились более 70 человек, за аналогичный период 2017 года – менее 30.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, почти половина противоправных посягательств – 33 случая – зарегистрировано в Иркутске. Еще девять фактов мошенничества зарегистрировано в Ангарске, в Братске и Черемховском районе – по три.

Злоумышленники во всех случаях действовали по сходной схеме. Люди оставляли заявки о намерении получить заем в социальных медиа либо самостоятельно заполняли различные анкеты на тематических сайтах. В дальнейшем жертвам аферистов поступал телефонный звонок от якобы специалиста банка, сообщавшего о том, что желаемая сумма одобрена и будет переведена сразу после оплаты страховки, возмещения затрат за работу специалистов, внесения 10% от суммы кредита, открытия счета с деньгами или выполнения иных условий. Получив желаемое, лжебанкиры прекращали диалог и отключали мобильные телефоны.

Во избежание подобных ситуаций сотрудники полиции рекомендуют жителям региона не предоставлять персональные данные неограниченному кругу лиц, критически относиться к предложениям в социальных сетях о выгодных кредитных предложениях, а также не переводить денежные средства в качестве условия получения займа.