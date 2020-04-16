На ангарчанина завели уголовное дело за долг в 5,7 миллионов рублей

Ангарск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанин стал фигурантом уголовного дела за уклонение от погашения задолженности в размере почти 5,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Известно, что мужчина дважды брал в долг у своего знакомого, но в оговорённые с кредитором сроки их не вернул. В связи с этим, тот обратился в суд и выиграл дело. Помимо одолженной суммы он должен был получить не только сумму, которую он дал в долг, а также проценты и неустойку.

Должник, однако, будучи неоднократно предупреждённым об уголовной ответственности по статье 177 УК РФ – злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, проигнорировал предупреждения судебного пристава-исполнителя. Каких-либо мер к погашению задолженности гражданин не принимал.

Сейчас сотрудник УФССП по Иркутской области пристав вынес рапорт, по результатам рассмотрения которого дознавателем возбуждено уголовное дело. По окончании расследования оно будет направлено в суд.