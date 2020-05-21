На госулугах появилась возможность оформить пособие на детей от трёх до семи лет

Интернет, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На Едином портале госуслуг запущен сервис для оформления заявления на получение дополнительных ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Об этом сообщают argumenti.ru .

За первые часы работы услуги подано уже более 70 тысяч заявлений. Сообщается, что прием заявлений с использованием интерактивной формы государственной услуги на портале реализован для 65 субъектов РФ. Остальные регионы будут подключены к интерактивной форме по мере их готовности.

Дополнительные выплаты назначены семьям, у которых среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ на второй квартал года.

Если в такой семье воспитывается несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. Выплата пособий начнется с 1 июня 2020 года.