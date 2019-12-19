На иркутянку завели уголовное дело за уклонения от выплаты многомиллионного долга

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка стала фигуранткой уголовного дела за злостное уклонение от погашения кредитных обязательств. Долг женщины превышает 5 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Ранее Октябрьский районный суд обязал иркутянку выплатить в пользу физического лица задолженность по договору займа более 5 млн рублей. Женщина, зная о судебном решении и будучи неоднократно предупреждённой судебным приставом об уголовной ответственности, каких-либо мер к исполнению долговых обязательств не принимала. Более того, умышленно скрыла сведения о получении и расходовании денежных средств.

Установив в действиях неплательщика признаки преступления, предусмотренные статьёй 177 УК РФ – злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, судебный пристав вынес рапорт. По результатам его рассмотрения дознавателем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств возбуждено уголовное дело.