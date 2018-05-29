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30.05.2018

На покупку спортинвентаря в рамках «Народных инициатив» в Приангарье в 2018 году выделено свыше 10 миллионов рублей

Иркутская область, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Расходы на приобретение спортивного инвентаря в муниципальных образованиях Приангарья в 2018 году превысят 10 млн рублей. Как отметил председатель Законодательного собрания региона Сергей Брилка, это почти в три раза больше, чем в 2016 году, и на 1 млн рублей больше, чем в 2017 году.

– Существенный рост финансирования покупки спортинвентаря совпал, с одной стороны, с увеличением бюджета «Народных инициатив» – если в 2016 году это было 300 млн рублей, то в 2017 – 500 млн и 650 млн в 2018 году. Но, кроме того, именно с 2016 года областной парламент предметно взялся за финансирования строительства спортивных объектов в области. В 2017 году, когда люди уже увидели, что в их территориях появились новые корты, современные ФОКи, закономерно вырос спрос на клюшки, коньки, мячи, тренажеры, волейбольные сетки, футбольные ворота и другой спортинвентарь, – подчеркнул Сергей Брилка.

Спикер отметил, что ряд территорий осуществляют такие расходы ежегодно. Так, в Усолье-Сибирском в 2016 году на средства «Народных инициатив» приобрели ковер-татами для каратэ в спортивный клуб «Ритм» МБУ «Спортивный центр» стоимостью 217 тысяч рублей, в 2017 году 900 тысяч рублей затратили на приобретение и установку футбольных ворот для 15-ти муниципальных образовательных организаций города.

В Хомутовском сельском поселении в 2016 году направили 505 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря для МУК КСК, в том числе футбольных и волейбольных мячей, клюшек, сноу-тюбов и тренажеров. В 2017 году также для Хомутовского спортивного комплекса закупили палки для скандинавской ходьбы, форму для хоккейной команды, оборудование для раздевалок, звуковое оборудование для ледового корта еще на 525 тысяч рублей.

– Такая планомерная работа говорит о системном подходе территорий и к вопросам развития спорта, и к «Народным инициативам» в целом. Этот многолетний проект позволяет не просто закрыть отдельные насущные проблемы муниципалитетов, а при ответственном планировании решить вопрос комплексно, – сказал Сергей Брилка.

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