На соцвыплаты для расселения двух поселков из бюджета Приангарья выделят 252 млн рублей

Иркутская область, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На предоставление социальных выплат для расселения поселка Маракан в Бодайбинском районе и села Чуя в Мамско-Чуйском районе из бюджета Приангарья будет выделено 252 млн рублей.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, это дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области жителями этих поселений. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Министр пояснил, что на сегодняшний день в поселке Маракан зарегистрировано 303 человека. В 2017 году администрацией поселения был проведен опрос проживающих в поселке жителей. Из 167 опрошенных человек за переселение высказались 149 жителей, против – 18. В селе Чуя было зарегистрировано 29 человек. Поселок Маракан находится в 170 км от Бодайбо. Село Чуя Мамско-Чуйского района находится на расстоянии 210 км от районного центра по реке Витим, являющейся единственной транспортной артерией, соединяющей село с поселком Мама, и включено в перечень труднодоступных и отдаленных местностей Иркутской области.

По информации администрации района, все дома находятся в ветхом и аварийном состоянии. Электричество подается от дизельной станции в течение шести часов в день. Учреждения социальной сферы отсутствуют. В селе не осуществляется правоохранительный контроль, отсутствует квалифицированная медицинская помощь. Половина жителей выехали из села без перерегистрации в поселок Витим (Якутия). Ежегодные расходы районного бюджета на содержание поселка составляют 2,3 млн рублей.

– Финансирование расходов на дополнительную меру социальной поддержки граждан, проживающих в поселке Маракан, будет осуществляться за счет средств бюджета Иркутской области. Общие расходы областного бюджета на предоставление социальных выплат составят 230 млн рублей. При этом половина указанной суммы в соответствии с договором пожертвования будет компенсирована АО «Золотодобывающая компания «Лензолото». Финансирование расходов на переселение жителей села Чуя будет осуществляться за счет средств бюджета Иркутской области. Общие расходы областного бюджета на предоставление социальных выплат составят 22 млн рублей, – уточнил Владимир Родионов.

Размер единовременной социальной выплаты на одного человека составит – 758 тысяч 280 рублей. Единовременная социальная выплата удостоверяется уведомлением, срок действия которого шесть месяцев, в течение этого периода гражданин подбирает себе жилое помещение, и после регистрации договора купли-продажи в Росреестре денежные средства перечисляются продавцу.