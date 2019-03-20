Нарушителей границ Тофаларского заказника оштрафовали на 12 тысяч рублей

Нижнеудинский район, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Четверых жителей Красноярского края оштрафовали на три тысячи рублей каждого за нарушение границ Тофаларского заказника в бассейне реки Орзагай. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Мужчин на снегоходах задержали в ходе патрулирования территории. Нарушители находились в районе слияния рек Орзагай и Гнилой Орзагай без разрешительных документов.

Они заехали со стороны Саянского района Красноярского края, поднялись по рекам Кан, Тукша, Снежная Тукша и спустились по реке Негота на территорию заказника. До встречи с оперативниками находились в зимовье заказника.

У одного из нарушителей было изъято гладкоствольное охотничье ружье «Сайга» и пять патронов к нему. Оружие и патроны были сданы в МО МВД России «Канский».