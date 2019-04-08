|Деньги
|08.04.2019
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Наталья Дикусарова: в ряде муниципалитетов Приангарья происходят задержки выплаты зарплаты бюджетникам
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Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В ряде муниципальных образований Иркутской области задержана зарплата бюджетникам за март или аванс за апрель.
Об этом 8 апреля на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области заявила его председатель Наталья Дикусарова.
По ее словам это связано с нехваткой средств в территориях. Между тем правительство Иркутской области сильно задерживает корректировку регионального бюджета, предполагающую, в том числе, дополнительные дотации муниципалитетам.
– Как я понимаю, изменения в бюджет будут в этом году почему-то внесены в мае, а не в марте, как обычно, или хотя бы в апреле, – отметила она.
Министр финансов Приангарья Наталия Бояринова попросила, чтобы депутаты, располагающие информацией о задержке зарплат в конкретных муниципалитетах, предоставили ей эти данные. Наталья Дикусарова отметила, что вряд ли какой-то из муниципалитетов официально признает факт задержки, поскольку сегодня это является уголовно наказуемым преступлением. Также она отметила задержки поступлений средств в муниципалитетах в различные фонды – социального страхования и так далее.
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