Наталья Дикусарова: в ряде муниципалитетов Приангарья происходят задержки выплаты зарплаты бюджетникам

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В ряде муниципальных образований Иркутской области задержана зарплата бюджетникам за март или аванс за апрель.

Об этом 8 апреля на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области заявила его председатель Наталья Дикусарова.

По ее словам это связано с нехваткой средств в территориях. Между тем правительство Иркутской области сильно задерживает корректировку регионального бюджета, предполагающую, в том числе, дополнительные дотации муниципалитетам.

– Как я понимаю, изменения в бюджет будут в этом году почему-то внесены в мае, а не в марте, как обычно, или хотя бы в апреле, – отметила она.

Министр финансов Приангарья Наталия Бояринова попросила, чтобы депутаты, располагающие информацией о задержке зарплат в конкретных муниципалитетах, предоставили ей эти данные. Наталья Дикусарова отметила, что вряд ли какой-то из муниципалитетов официально признает факт задержки, поскольку сегодня это является уголовно наказуемым преступлением. Также она отметила задержки поступлений средств в муниципалитетах в различные фонды – социального страхования и так далее.